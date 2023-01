Strategi Hadapi Tantangan Bisnis 2023, Bank DKI akan Optimalisasi Kerja Sama Antar BUMD

Bank DKI menerima penghargaan The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023 dari Infobank, di Jakarta

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta bidang perbankan, yakni Bank DKI bakal meningkatkan kolaborasi dengan sesama BUMD maupun pihak lainnya sebagai strategi menghadapi tantangan bisnis di tahun 2023.

”Mempersiapkan tantangan di tahun 2023, Bank DKI akan terus berinovasi dan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan BUMD dan Pemprov DKI Jakarta maupun pihak-pihak lainnya," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi dalam keterangannya, Jumat (27/1/2023).

Selain itu Bank DKI lanjut Arie, akan senantiasa menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bisnis tahun ini dengan meningkatkan layanan perbankan digital untuk kian memudahkan masyarakat, seperti transaksi nontunai dalam perdagangan UMKM dan pasar tradisional.

"Melalui semangat transformasi menuju ekosistem digital, Bank DKI senantiasa berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan" ungkapnya.

Lebih lanjut, pada awal tahun 2023, Bank DKI memborong 11 kategori penghargaan.

Diantaranya 5 kategori penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Peringkat I, dan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023.

Penghargaan tersebut meliputi BPD dengan Corporate Reputation Terbaik Tahun 2023, The Most Reputable Region Bank In Innovation, The Most Reputable Region Bank In Good Management & Leadership, The Most Reputable Region Bank in CSR, The Most Reputable Region Bank to Implement Green Banking.

“Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk upaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif,” ujar Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy.(*)